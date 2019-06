Bere aiuta a dimagrire

Bere acqua e bevande sane permette di dimagrire più facilmente: ecco i risultati di uno studio e i consigli di un’esperta in scienza dell’alimentazione

Bere liquidi è sempre importante in estate: fa più caldo, si suda e quindi è necessario ripristinare i sali minerali nell’organismo.

Uno studio rivela come l’abitudine di bere molta acqua, o bevande salutari, aiuta ad arrivare alla prova costume anche senza una dieta dimagrante.

Secondo quanto riporta Adnkronos, la biologa specialista in scienza dell’alimentazione Elisabetta Bernardi ha raccontato il risultato di una ricerca: bere acqua immediatamente prima di un pasto consente, a parità di dieta e di esercizio fisico, di eliminare due chilogrammi in più rispetto a chi non lo fa. Una delle cause potrebbe risiedere nel fatto che l’acqua contribuisce a regolare il senso della fame e quindi a controllare gli eccessi. Inoltre, questo liquido fondamentale per la vita degli esseri umani elimina le tossine in eccesso.

“ Si è osservato – ha illustrato Bernardi – che all’aumento dell’assunzione di acqua è associata la perdita di peso corporeo, perché bere più acqua aiuta a intensificare il senso di sazietà e a stimolare il consumo delle calorie per la produzione di energia. Allo stesso modo l’ipoidratazione, ovvero non bere a sufficienza, è correlata all’aumento del peso corporeo e alle sue conseguenze ”.

Consumare fibre, inoltre, aiuta l’organismo a stare meglio e aiuta a dimagrire perché saziano più in fretta e regolano anche l’intestino. Queste richiedono però il consumo di 8 bicchieri d’acqua nell’arco di tutta una giornata.

Gli altri buoni consigli di Bernardi riguardano non attendere lo stimolo della sete – perché arriva quando la perdita di liquidi supera lo 0,5% del peso corporeo – e non confondere la sete con la fame. “ Le due sensazioni – aggiunge – sono collegate e possono essere interpretate erroneamente, quindi spingerci a consumare uno spuntino di troppo, quando in realtà quello di cui abbiamo bisogno è un bicchiere d’acqua ”.

Il Giornale