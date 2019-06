Amazon punta su abbigliamento, svela ‘Shazam’ della moda

All’evento Re:MARS mostra il nuovo drone per consegnare i pacchi

Amazon punta a incrementare le vendite di capi d’abbigliamento e per farlo svela uno “Shazam dei vestiti“, in grado di consigliare cosa comprare partendo dalla foto di outfit. La novità si chiama StyleSnap ed è stata annunciata al re:MARS, l’evento di Amazon dedicato all’intelligenza artificiale in cui l’azienda ha presentato anche il suo nuovo drone per le consegne di pacchi.

StyleSnap è una funzionalità integrata nella app di Amazon, che sfrutta l’intelligenza artificiale per fare ricerche partendo da un’immagine. Per usarla basta selezionare l’opzione e caricare la foto o lo screenshot di un capo oppure di un outfit visto su una rivista di moda o addosso a una influencer di Instagram.

Il software analizza l’immagine e fornisce suggerimenti di capi simili acquistabili su Amazon, tenendo conto anche di marchi, prezzi e recensioni.

E l’acquisto, nei prossimi mesi, potrebbe essere recapitato via drone. All’evento la compagnia ha infatti portato sul palco il suo ultimo drone per le consegne. Completamente elettrico, è in grado di volare per 24 chilometri e consegnare pacchi fino a un peso di circa 2 chilogrammi nell’arco di mezz’ora. Le consegne via drone, ha dichiarato Amazon, inizieranno “entro pochi mesi” negli Stati Uniti.

Ansa.it