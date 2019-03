Varo tecnico della ‘Costa Smeralda’

Varo tecnico della ‘Smeralda’ alimentata a Lng

E’ iniziato stamani nei cantieri Meyer di Turku in Finlandia il varo tecnico di Costa Smeralda, la prima nave da crociera della flotta Costa totalmente alimentata a gas naturale liquefatto (Lng), il combustibile fossile più pulito. Il direttore generale di Costa Crociere Neil Palomba e il ceo del cantiere Meyer di Turku Jan Meyer hanno aperto le valvole del bacino di carenaggio da 350 milioni di litri dove la nave ha preso forma negli ultimi mesi. In circa dieci ore si riempirà per testare lo scafo della nave più ‘green’ della flotta Costa facendole toccare per la prima volta l’acqua.

Sono serviti 18 mesi di lavori per assemblare i 26 mila componenti principali dello scafo, con 3mila chilometri di cavi, 190 mila lamiere d’acciaio, 320 chilometri di tubi, 43 mila raccordi, 10.700 condutture e 60 mila parti di allestimento prefabbricate. L’alimentazione a Lng ridurrà quasi totalmente le emissioni di particolato e ossidi di zolfo, in mare e in porto, limitando anche ossido di azoto e anidride carbonica.

