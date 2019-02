Novità per Bluvacanze e Vivere&Viaggiare. Oltre 50 agenzie hanno realizzato il restyling

Prosegue il cammino di rinnovamento delle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare. Ad un anno dal lancio del progetto restyling sono oltre 50 le agenzie che hanno deciso di investire per il rinnovo del punto vendita offrendo così ai clienti un’esperienza di acquisto completamente nuova. “Stiamo dando nuovo valore alle agenzie con un look moderno e una tecnologia di ultima generazione al servizio del viaggiatore – dichiara Antimo Russo, direzione vendite e sviluppo network del Gruppo Bluvacanze –. Mi rende molto orgoglioso il fatto che molte agenzie storiche abbiano colto l’occasione per aderire a questo restyling che può essere adattato ad ogni tipologia di locale. Inoltre, tutte le nuove aperture da agosto ad oggi, hanno deciso di procedere subito con il restyling del punto vendita e possiamo dire che questo investimento iniziale sta dando i suoi frutti”. Oltre ai numerosi device tecnologici che caratterizzano il punto vendita, l’obiettivo del Gruppo con questo progetto è quello di rendere sempre più integrata la customer journey del cliente sia online che offline in linea con la strategia O2O – Online 2 Offline – del Gruppo che sta caratterizzando lo sviluppo aziendale. “Questo lavoro di restyling – conclude Antimo Russo – punta anche su un forte impatto visivo e sulla funzionalità degli spazi sempre in funzione delle esigenze cliente finale. Per questo vogliamo rendere sempre di più uniforme la nostra brand identity al cliente finale visto che siamo ‘L’agenzia viaggi più grande d’Italia’ con oltre 320 punti vendita sul territorio”.