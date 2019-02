Un esperto di intossicazioni alimentari svela un cibo insospettabile da cui stare alla larga

Una profonda conoscenza di migliaia di casi di avvelenamento da cibo negli Stati Uniti ha reso Bill Marler estremamente cauto nel tenersi alla larga da certi cibi.

Con più di due decenni di lavoro come avvocato specializzato in cause legali per avvelenamento e intossicazione alimentare, ci sono semplicemente alcune cose che Marler ha tagliato fuori dalla sua dieta. Marler ha vinto più di $ 600 milioni per clienti in casi di malattie alimentari e si è convinto che alcuni cibi non valgono il rischio.

Uno degli alimenti che questo esperto dice lo spaventano di più è sorprendente: si tratta della farina cruda.

‘La farina cruda è qualcosa che la maggior parte delle persone considera innocua, ma che in realtà può diffondere batteri’, afferma Marler. Dalla fine del 2015 al 2016, almeno 63 persone in 24 stati hanno sviluppato un’infezione da E. coli causata dal consumo di farina non cotta.