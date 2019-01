Conad, Andrea Prandi è il nuovo direttore delle relazioni esterne e comunicazione corporate

Andrea Prandi dal 23 gennaio 2019 è direttore relazioni esterne e comunicazione corporate di Conad. Prandi ha una lunga esperienza nel mondo della comunicazione. Ha iniziato la carriera come giornalista al Resto del Carlino per poi passare alla comunicazione con Edelman, partecipando al lancio di Omnitel (ora Vodafone) e lavorando con aziende come Texas Instruments, Ups, Ericsson. Successivamente ha diretto le relazioni esterne e la comunicazione di Indesit (ex Merloni Elettrodomestici). Dal 2004 al 2016 ha guidato la comunicazione di Edison ed è stato membro del cda della Fondazione. Dal 2017 è stato executive vice president di Edelman e ha sviluppato l’agenzia di comunicazione e marketing digitale Smartitaly. E’ stato anche tra i fondatori di Vaielettrico.it. Ha fatto parte dell’Unità di missione per l’Agenda digitale istituita dalla presidenza del Consiglio ed è stato presidente della Ferpi – Federazione relazioni pubbliche italiana.