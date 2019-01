Aeroporti, nel 2018 in Italia nuovo record con 185 milioni di passeggeri (+5,9%)

Il sistema aeroportuale italiano, in linea con il trend positivo registrato negli ultimi 4 anni, continua a crescere e chiude il 2018 con 185,7 milioni dipasseggeri, il 5,9% in più rispetto al 2017 e 1,6 milioni di movimenti aerei (+3,1%). È quanto emerge dai dati di Assaeroporti, che precisa come la crescita dei passeggeri sia trainata dal traffico internazionale (+7,2%). Il cargo, invece, segna un lieve calo dello 0,5% (a 1,1 milioni di tonnellate di merce trasportata), imputabile, tra l’altro – osserva l’associazione – al rallentamento dell’economia mondiale.

Traffico +5,9% nel 2018, 185 milioni di passeggeri

I passeggeri transitati nei 39 scali italiani monitorati da Assaeroporti ammontano, nel 2018, a 185.681.351, ovvero 10,3 milioni in più rispetto al 2017 e 35,2 milioni in più dal 2004. Una crescita trainata dal traffico internazionale che ha superato i 121 milioni di passeggeri (+7,2%): all’interno di questo segmento, evidenzia Assaeroporti, il traffico Ue cresce del 5,6% e quello extra Ue del 13,2%. Riguardo ai movimenti aerei, che ammontano complessivamente a 1.600.873, si conferma il trend di crescita – osserva Assaeroporti -, favorito principalmente dall’incremento delle destinazioni internazionali (+5,1%), ed in particolare da quelle extra Ue (+9,2%). «Il trasporto aereo nel nostro Paese continua a crescere a tassi sostenuti e superiori alla media europea, dimostrando l’appetibilità del mercato italiano in un contesto fortemente competitivo”, commenta nella nota Assaeroporti, spiegando che «l’incidenza del settore sul Pil nazionale del 3,6%».