La Germania alza il muro «antiscalata»

Tutto è cominciato con Kuka. Il più grande produttore di robot al mondo fu venduto ai cinesi di Midea due anni fa senza che le autorità tedesche riuscissero a trovare un «cavaliere bianco» nazionale in grado di presentare un’offerta più allettante. Kuka finì nel perimetro del gruppo di elettrodomestici che aveva messo sul piatto 4,5 miliardi con l’impegno a mantenere invariati per cinque anni i livelli occupazionali in Germania e a non trasferire proprietà intellettuale in Cina.