BDO rafforza la propria posizione di leadership nella consulenza per il mid-market con $ 9 miliardi di ricavi a livello globale. +17% in Italia.

BDO chiude l’esercizio 2018 al 30 settembre con un fatturato complessivo pari a $ 8,99 miliardi (€ 7,56 miliardi), con una crescita del 10,7% rispetto all’esercizio precedente (+8,3% a tasso costante). In Italia, BDO ha chiuso l’anno fiscale al 30 giugno 2018 con un fatturato pari a € 75 milioni e un incremento record del 17% rispetto all’esercizio precedente. La regolare e accelerata crescita dell’organizzazione di livello globale è frutto di un chiaro obiettivo strategico di leadership nei mercati di riferimento, supportato da una serie di acquisizioni cruciali per lo sviluppo del business. Presente in 162 diversi Paesi nel mondo, BDO ha registrato una crescita consistente in tutte le regioni nel 2018, assistendo agli incrementi di portata maggiore in EMEA (+17%), nelle Americhe (+7,8%) e in Asia-Pacifico (+6,6%). La cultura di BDO, basata sulle persone, si riflette anche in un aumento consistente del numero di professionisti: +8,4% nel 2018 rispetto all’anno precedente, pari a 80.087 addetti che lavorano in 1.591 uffici in tutto il mondo. Keith Farlinger, Global CEO di BDO, ha commentato: “Le nostre persone sono eccezionali, non vi è dubbio. Siamo i consulenti del futuro: siamo pensatori critici con una mentalità orientata al successo. Grazie a una profonda conoscenza del business dei nostri clienti, continueremo ad offrire i nostri servizi garantendo loro innovazione di valore attraverso investimenti in tecnologia e una portata globale. È così che BDO cresce – e continuerà a farlo. Quest’anno, BDO ha vinto il premio dell’International Accounting Bulletin (IAB) Network of the Year per la seconda volta negli ultimi tre anni. Un risultato davvero notevole, sotto ogni aspetto. Ma non dormiamo certo sugli allori: il mondo si trasforma rapidamente. Continuiamo ad attrarre i migliori talenti per continuare a offrire ai nostri clienti un servizio che sia davvero eccellente.” BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con più di 80.000 professionisti altamente qualificati in 162 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.