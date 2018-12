Ultime su Enit. Centinaio: “Su Palmucci parere positivo da Anac”

Sulla nomina di Giorgio Palmucci alla presidenza dell’Enit “si e’ espressa anche l’Anac che ha dato parere positivo e ha detto che non c’e’ nessuna incompatibilita’”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e del turismo, Gian Marco Centinaio, a margine dell’assemblea pubblica straordinaria di Federturismo. “Il problema – ha spiegato – e’ che quando l’Enit dovra’ votare qualcosa che riguarda la sua professione o l’azienda dove ha dei ruoli Palmucci dovra’ non partecipare o astenersi. Un po’ come e’ gia’ successo con la ex presidente Evelina Christillin o il consigliere Fabio Maria Lazzerini. Se la burocrazia – ha concluso Centinaio – vuole che io nomini una persona che non abbia niente a che fare con il turismo oppure un disoccupato cadra’ tutto il progetto di avere un Enit autorevole”.