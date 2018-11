Il Gruppo Bluvacanze in nomination ai Key Award

Lo spot “ Vivere&Viaggiare con Bluvacanze, la più grande agenzia viaggi d’Italia” è entrato nella short list della manifestazione dedicata alla comunicazione pubblicitaria

Serata di Galà per il Gruppo Bluvacanze presente alla 50esima edizione dei Key Award, la più importante manifestazione dedicata alla comunicazione pubblicitaria radio e televisiva organizzata da Media Key . Lo spot “ Vivere&Viaggiare con Bluvacanze, la più grande agenzia viaggi d’Italia ” è entrato in nomination per la vittoria del riconoscimento nella categoria “ Tempo libero, campagne media, promozionali, grandi eventi ” , confrontandosi con due brand di caratura internazionale come Wind e Tre che si è aggiudicato il premio.

“Attenzione per il cliente, competenza, professionalità, personalizzazione, fiducia e capacità di concretizzare i sogni di chi vuole regalarsi una vacanza tailor made : questi i valori e le caratteristiche che connotano l’agente di viaggi e che il Gruppo Bluvacanze ha voluto trasmettere al cliente nella campagna pubblicitaria ‘ Con noi, la tua vacanza è un sogno ad occhi aperti ’ – ha affermato Marion Bozzoli Hangl, Marketing & Communication Manager del Gruppo Bluvacanze – .

Siamo il primo network ad investire in maniera strutturata in una campagna di comunicazione televisiva: questo riconoscimento vogliamo condividerlo anche con Alitalia, MSC Crociere e Trenitalia, i nostri partner che hanno partecipato alla realizzazione dello spot”. Con questa campagna di comunicazione il Gruppo ha voluto trasmettere al consumatore finale i valori di sicurezza, consulenza e competenza dell’agente di viaggio, oltre che incrementare la brand awarness e la fidelizzazione dei viaggiatori sui marchi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare conosciuti su tutto il territorio nazionale. Lo spot è stato ideato dall’agenzia creativa Axed Group, il centro media è Wavemaker mentre la casa di produzione è Onemore Pictures. Alla manifestazione che si è svolta al teatro Elfo Puccini di Milano sono state iscritte oltre 200 campagne pubblicitarie suddivise in 27 categorie . A scegliere i vincitori una giuria composta da 46 persone tra giornalisti, docenti universitari, presidenti di associazioni, direttori creativi, registi e operatori del settore.