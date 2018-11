Roadhouse Restaurant si colora di blu con Telefono Azzurro per la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia

Roadhouse Restaurant da sempre dedica una particolare attenzione alle famiglie e ai bambini, offrendo loro diversi servizi, promozioni e spazi giochi all’interno dei locali. Per questo, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che da quasi trent’anni celebra la Convenzione approvata dall’Onu, Roadhouse ha voluto organizzare una giornata speciale di eventi con Telefono Azzurro, la più importante associazione italiana che si occupa dei diritti dei minori.

L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie e tutti i clienti di Roadhouse su un tema di grande rilevanza sociale e di perenne attualità, offrendo loro nel contempo la possibilità di scoprire l’opera meritoria svolta da Telefono Azzurro in questo campo.

L’attività di collaborazione con Telefono Azzurro è partita a inizi novembre coinvolgendo le prime tre domeniche del mese – 4, 11 e 18 novembre – durante le quali, nell’ambito del servizio di baysitting, i bambini sono stati coinvolti in laboratori dedicati al tema della Giornata dei diritti dell’infanzia, con giochi e disegni che verranno oggi esposti all’interno dei locali Roadhouse, nelle aree giochi. I più belli saranno pubblicati sulla pagina Fb di Roadhouse a partire da domani.

Per promuovere la Giornata è stato inviato un messaggio con la newsletter destinata a tutte le famiglie di clienti soci del Club Roadhouse (oltre 1 milione di iscritti). E’ stato poi realizzato un post dedicato sulla pagina Fb di Roadhouse che ha circa 373mila follower, e sono state stampate delle tovagliette ad hoc che verranno utilizzate in tutti i 126 locali della catena dove, inoltre, verrà offerto un simpatico omaggio per i genitori insieme al Junior Menu gratuito per i bambini. A questi ultimi verranno invece distribuiti i simpatici personaggi della serie dei PJ Masks. Infine è stato organizzato in via straordinaria per oggi – dalle ore 19,30 alle 21,30 – il servizio di babysitting già attivo la domenica in oltre 60 locali.