Apple sfida Netflix: un accordo con A24 per produrre film originali

Fondata nel 2012, la società ha già vinto un Oscar come miglior film con Moonlight, nel 2017

Apple ha firmato un accordo pluriennale con la casa di produzione A24 per la realizzazione di film originali. Si tratta di una società molto giovane, fondata nel 2012, ma già vincitrice di un Oscar come miglior film con Moonlight, nel 2017. I dettagli dell’intesa non sono al momento noti; si sa, invece, che da tempo Apple sta lavorando a un servizio streaming per fare concorrenza a Netflix, Amazon e Disney (a sua volta in arrivo sul mercato). Apple, che ha stanziato 1 miliardo di dollari per i contenuti tv originali nell’anno in corso, a giugno ha annunciato una partnership pluriennale con la star della televisione statunitense, Oprah Winfrey, con il regista Steven Spielberg e l’attrice Reese Witherspoon. La A24 ha già un accordo con Amazon per offrire film sulla piattaforma Prime Video dopo la loro uscita nei cinema.

