Google, primo ok per le auto senza guidatore

Non solo autonome, anche quelle in assenza autista emergenza

Waymo, la divisione auto autonome di Google, ottiene il primo permesso per testare macchine senza guidatore sulla strade della California. Al momento 60 società hanno il permesso di provare su strada auto autonome, ma Waymo è la prima ad ottenere quello per testare macchine senza il guidatore di sicurezza. “La California lavora a questo passo da anni, e continuerà ad avere la sicurezza pubblica in mente mentre questa tecnologia si evolve”, afferma il numero uno del Dipartimento dei Trasporti della California, Jean Shiomoto. Il permesso concede la possibilità di effettuare test sia di giorno sia di notte e le prime corse completamente senza guidatore saranno riservate per i dipendenti Waymo.

Ansa