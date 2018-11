“A Dictionary of Sound”, il suono per attivare sogni e memorie alla Fondazione Feltrinelli

Eric Chenaux, Pan·American e Robert Lippok tra i protagonisti della prima edizione a Milano curata da Teho Teardo

Venerdì 9 novembre prende il via alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano “Dictionary of Sound“, un ciclo di concerti con artisti internazionali che esplorano la relazione tra musica ed immaginario audio visivo. “Si cerca qualcosa di perfetto nella musica. È ciò che di meglio si possa immaginare, come una città ideale. La musica è una rivoluzione costante”, sono le parole e la spiegazione del curatore di questa prima edizione, Teho Teardo, compositore e sound designer friulano. Tra i protagonisti Eric Chenaux, Pan·American e Robert Lippok.Il primo appuntamento, in programma venerdì 9 di novembre, offrirà i live di Jessica Moss, violinista già con Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra e Black Ox Orkesta, ed Eric Chenaux, straniante chitarrista e compositore canadese. Venerdì 16 novembre sarà la volta del cantautore scozzese Gareth Dickson, e di Pan·American, progetto ambient acustico solista Mark Nelson, fondatore dei seminali Labradford. A chiudere il ciclo, venerdì 30 novembre, ci sarà Robert Lippok, artista audiovisivo berlinese, fondatore dei To Rococo Rot.Ogni appuntamento sarà anticipato da una introduzione di Teho Teardo per accompagnare lo spettatore in un percorso di ascolto multimediale e immersivo.

