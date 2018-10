Lunedì, a Varese, Mauro della Porta Raffo parlerà delle elezioni di metà mandato statunitensi

Lunedì 29 ottobre, alle ore 17.30, a Varese, nel Salone superiore del Caffè Zamberletti di corso Matteotti, Mauro della Porta Raffo parlerà sul tema riguardante le elezioni di metà mandato statunitensi che vedranno, Trump affrontare il giudizio degli elettori. Andate, se potete, a Varese a presenziare all’incontro. Non perdete l’occasione di saperne di più sulla politica degli Stati Uniti, da un esperto del tema, che ha scritto una serie di importanti libri sul mondo made in USA (e a tal proposito vi suggeriamo di leggere i 3 libri dedicati alla storia americana, USA 1776/2016 dalla Dichiarazione di Indipendenza alla campagna elettorale del 2016), e che in merito a questa riconosciuta esperienza è stato nominato presidente onorario della Fondazione Italia USA.