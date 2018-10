Gli Sci Pirelli for Inter: l’edizione limitata per i 110 anni del club nerazzurro

In occasione del 169° derby milanese del campionato di Serie A, Pirelli Design presenta una serie limitata di 110 paia di sci che si rifanno ai colori della squadra

Una superficie total black, l’iconico logo di Pirelli, realizzato nel colore blu Inter sulla punta, e sulla coda lo stemma della squadra meneghina che si rifà al disegno originario, realizzato dall’illustratore Giorgio Muggiani con le lettere FCIM sovrapposte. Questo è il nuovo sci che Pirelli Design ha realizzato in una serie limitata e numerata di 110 pezzi in occasione del 110° anniversario di FC Internazionale Milano. Un’altra tappa che suggella una delle più lunghe e vincenti partnership nel mondo del calcio, che risale al 1995.

Lo sci a marchio PIRELLI ideato dal laboratorio di progetti di design della Bicocca e realizzato e venduto in licenza da Blossom Skis, leader nella costruzione “hand made” di sci altamente performanti, è un modello costruito nel rispetto della grande tradizione artigianale della Val Chiavenna, in collaborazione con gli ingegneri di Pirelli. Oltre all’anima di legno, alla suola in grafite, al doppio strato di titanal per stabilizzare lo sci e la fibra di vetro triassale per consentire una torsione perfetta, all’interno dello sci è inserito uno strato di gomma antivibrante realizzato nei laboratori Pirelli che consente di smorzare fino al 60% l’energia della sollecitazione subita dallo sci durante la discesa. Il risultato finale è uno sci che permette performance eccellenti, sia in curve corte che a lungo raggio.

Solo gli iscritti alla mailing list ufficiale dell’Inter che hanno dato consenso a ricevere comunicazioni da parte dei Partner avranno la possibilità di assicurarsi uno dei 110 sci, attraverso un invito online dedicato. Per quelli che non sono ancora iscritti è sufficiente registrarsi tramite il sito https://www.inter.it/it/registrazione .