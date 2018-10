Di Maio: “Castellucci si deve dimettere”

La notizia della pena richiesta dal pm per l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci – 10 anni di reclusione, per la strage del viadotto Acqualonga – ha generato varie discussioni La più furente è stata quella dell vicepremier Luigi Di Maio che, su Instagram, ha chiesto le dimissioni di Castellucci: “L’ad oggi dovrebbe fare un passo indietro e dimettersi, è evidente che il sistema delle concessioni così come è ora non funziona più e va cambiato”. Secondo voi, Castellucci seguirà il suggerimento di Di Maio e si dimetterà? Noi ci limiteremo a seguire la vicenda e ad informarvi sulle eventuali novità.