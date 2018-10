Da Twinset Milano capsule capi in maglia

Bianca Balti interpreta Dream Knit nelle foto di Giampaolo Sgura

Twinset Milano dedica una nuova capsule collection alla maglieria. Nelle immagini scattate da Giampaolo Sgura, la top model italiana Bianca Balti interpreta lo spirito della nuove proposte attraverso le stanze di un interno privato che rispecchia il design rilassato dei capi della collezione Dream Knit. La capsule è caratterizzata da silhouette morbide che giocano con la lana, l’alpaca, il crepe de chine e i nastri di raso mentre le monocromie profonde del cammello, anemone, gesso e nero si alternano a decorazioni gioiello e grafiche jacquard dal gusto folk-chic. Il pullover oversize intrecciato è impreziosito con maniche balloon ricamate a mano con castoni lucenti. Il logo Twinset è movimentato da fili scomposti tempestati di paillettes. La lunga giacca effetto pelliccia e i maxi cardigan con frange ondeggianti s’indossano come capospalla avvolgenti. Le maglie “two in one” sono tratteggiate da zip metalliche e doppiate con sottovesti rimovibili esaltate da inserti di pizzo e plissettature a contrasto.

Ansa