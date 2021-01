Subito e Infojobs, Fausto Dassenno è il nuovo Chief Product Officer

La piattaforma numero uno per vendere e comprare in Italia e InfoJobs, società leader nel recruiting online, appartenenti alla multinazionale Adevinta, specializzata nell’online classified operante in più di 12 paesi con 30 brand che raggiungono miliardi di persone, comunicano la nomina del nuovo manager Fausto Dassenno in qualità di Chief Product Officer, mansione chiave per dirigere l’espandersi e l’evoluzione di un prodotto con lo scopo di rispondere al meglio alle esigenze di un utente sempre più evoluto e di mercato in continua evoluzione.

Il Gruppo Adevinta, specialista di annunci online tramite connessioni globali e reti di conoscenza, con al di sotto piattaforme del calibro di Subito e InfoJobs, annuncia la nomina di Dassenno come Chief Product Officer. Il manager, che gode di una profonda esperienza fatta di più di dieci anni nel comparto classified a livello internazionale e una grande conoscenza e visione dell’agile development, è parte del team di Subito e InfoJobs, rispondendo direttamente all’amministratore delegato,



Giuseppe Pasceri e ha la responsabilità di Prodotto e UX, gestendo un team di 21 persone. Si occuperà del posizionamento di Subito e InfoJobs quali punti cardine nell’incoraggiare l’evoluzione digitale incrementando prodotti sempre più nuovi che permettano di trovare soluzioni per ogni esigenza: dalla più intuitiva, veloce a quella più sicura.

Orgogliosamente parmigiano, dapprima del suo ingresso in Adevinta, ha acquisito la sua carriera nel mondo digitale e di consolidamento per vari siti web. Precedentemente al suo interfacciarsi verso il mondo digitale, ha creato una propria software house con committenze rilevanti in differenti settori. Esperienza, che lo porta in eBay Classified, dove, in un lasso di tempo circoscritto, riveste la mansione di Head of Product, e in seguito in Jobrapido.it come Product Director. Intraprende inoltre, un’illustre esperienza all’estero in Gumtree.com e poi in eFinancialCareers nelle vesti di Global VP Product ed è rientrante dall’Italia proprio grazie a quest’ultimo incarico in Subito e InfoJobs.



Fausto Dassenno, Chief Product Officer di Subito e InfoJobs:

“Subito e InfoJobs rappresentano due realtà con un ruolo di primo piano nel mercato italiano e sono entusiasta di poter mettere al servizio di queste piattaforme e dei loro utenti la mia esperienza nel mondo e-commerce e dei classified per creare soluzioni innovative e performanti. Il mercato nel quale operiamo è sempre più competitivo, per questo nei prossimi due-tre anni il mio obiettivo è quello di introdurre una serie di evoluzioni per portare gli utenti in un luogo che sia al tempo stesso digitale e reale, nel quale possano trovare una risposta a ciò che cercano, che sia l’acquisto di una bicicletta, la vendita di un oggetto o un servizio o la ricerca di una nuova opportunità di lavoro”.