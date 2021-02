WPP Italia, Paola Perrelli nominata Chief Financial Officer

WPP Italia, multinazionale nei settori della pubblicità e delle pubbliche relazioni comunica la nomina della nuova manager Paola Perrelli in qualità di Chief Financial Officer. La manager conserverà anche la medesima mansione nella controllata VMLY&R Italy

Change ai vertici di WPP Italia, la compagnia creativa attiva nel mercato dei servizi di marketing e comunicazione, di cui Simona Maggini ne è l’a.d e di cui Massimo Beduschi, il chairman. L’azienda ha comunicato la nomina della manager Perrelli, la quale vanta di un ottimo curriculum in cui si denota la sua pluridecennale esperienza professionale acquisita nel corso degli anni e delle differenti mansioni. Dapprima nell’area Finance e, successivamente, un percorso professionale sviluppato dislocandosi tra UK, Spagna, Austria,



Stati Uniti e Liechtenstein. Dopo il conseguimento dei suoi studi, la manager ha intrapreso la sua carriera lavorativa in realtà del calibro di Ernst & Young per poi rivestire svariate responsabilità in aziende internazionali dell’area telecomunicazioni e digital, sostenendo altresì gli aspetti finanziari di numerose start-up.

Quattro anni fa è entrata a far parte del team di VMLY&R Italy, agenzia dedita alla creazione di progetti che uniscono persone allo scopo di creare brand di valore e appartenente al Gruppo WPP, nelle vesti di Cfo. Carica, quest’ultima, che permarrà e che continua a mantenere anche a seguito di questa nuova nomina.