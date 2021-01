Giancarlo Ricci nominato vice direttore de ‘Il Giorno’ con delega al digitale

Con decorrenza a partire dal 12 gennaio, Giancarlo Ricci è stato designato come nuovo vice direttore con annessa delega al digitale. La sua nomina derivata da scelte del Gruppo Monrif, è conseguenza diretta dell’intenzione di potenziare il percorso di incrementi di nuovi contenuti e linguaggi. Congiuntamente è entrata nel Gruppo anche Michela Colamussi

Il manager Ricci ha acquisito una profonda esperienza all’interno di di Mediaset e nell’ultimo periodo anche in realtà come l’omonima Microsoft in qualità Regional Lead dove ha ampliato una serie di progetti innovativi e nuovi modelli editoriali che hanno sostenuto il progresso di servizi e prodotti come il super-portale Msn Italia. Si è altresì occupato di tutti i prodotti Microsoft News per Italia, Grecia, Turchia e Israele e si è occupato anche di accrescere collaborazioni editoriali e di programmare strategie di contenuti digitali per supportare i team di vendita.



Andrea Riffeser Monti, presidente Monrif:

“Oltre vent’anni fa abbiamo creduto nelle nuove forme di comunicazione digitale, portando le news sui cellulari e on line. In un mondo in continua evoluzione continuiamo ad investire in risorse come Giancarlo Ricci che, con la propria visione ed esperienza, possano contribuire ad accelerare la nostra transizione digitale per far vivere ai nostri lettori nuove esperienze editoriali”.