Rigamonti cresce in Mars

Mars trasforma la sede italiana da business unit indipendente a HUB del nuovo cluster Mars Multisales South Europe, che unisce l’Italia a Grecia, Cipro e Malta. Con la nuova struttura, Paolo Rigamonti continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Mars Italia a cui si aggiunge quello di general manager Mars Multisales, South Europe. Alkis Geralis viene promosso al ruolo di market director per Grecia, Cipro e Malta. Paolo Rigamonti approda in Mars nel 2013, dopo essersi affermato in precedenti esperienze nel settore dei beni di largo consumo, occupandosi di marketing e sales per multinazionali del calibro di Henkel, dove cresce fino a ricoprire il ruolo di direttore generale di Henkel Hellas S.A.

ItaliaOggi Sette