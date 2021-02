Claudio Raimondi nominato direttore Commercial Operations di Vodafone

Mansione del manager Claudio Raimondi, che avrà decorrenza a partire dal primo marzo. Risponderà direttamente al CEO Aldo Bisio e farà parte anche del Comitato esecutivo della società

Raimondi acquisirà la mansione di direttore Commercial Operations di Vodafone Italia, a diretto contatto dell’a.d Aldo Bisio. Entrato in Vodafone nel 2011 in qualità di head of Customer experience analysis dopo un’esperienza internazionale in Pirelli, il manager è poi divenuto head of online analysis and performance.

Passato poi a eBay, dove in quattro anni è arrivato a rivestire l’incarico di general manager Italy, è rientrato in Vodafone nel 2017 come head of Digital, Artificial Intelligence & Robotic



Process Automation contribuendo al consolidamento di un approccio innovativo per lo sviluppo dei canali digitali e dell’AI nei processi di assistenza ai clienti.

Ha inoltre guidato con successo lo sviluppo di Tobi e ha avviato il processo di digitalizzazione e semplificazione delle operations commerciali.

Da luglio 2019 Claudio Raimondi è anche membro del CdA della Fondazione Vodafone Italia.



Il Comitato Esecutivo di Vodafone Italia, guidato dall’Amministratore Delegato Aldo Bisio, sarà così composto: Barbara Cavaleri (Finance), Antonio Corda (Affari Legali), Ilaria Dalla Riva (Risorse Umane e Organizzazione), Silvia De Blasio (Comunicazione Corporate & Fondazione), Andrea Duilio (Consumer), Giorgio Migliarina (Vodafone Business), Riccardo Pugnalin (External Affairs), Claudio Raimondi (Commercial Operations), Fabrizio Rocchio (Technology), Andrea Rossini (Strategy, Business Transformation & Wholesale).