Renault Italia ristruttura la direzione Comunicazione & Immagine

L’omonima casa automobilistica francese con sede in Italia, guidata da Francesco Fontana Giusti, ha scisso la direzione in due aree: Comunicazione Marche Renault/Mobilize e Comunicazione Marche Dacia/Alpine

Renault Italia riorganizza la direzione Comunicazione & Immagine scomponendola in:

– Renault/Mobilize, sotto l’ala della manager Paola Rèpaci, in qualità di Renault/Mobilize Product & Corporate Communication Manager, che coordina le attività di relazione con l’ufficio stampa per quel che concerne tutti i prodotti- termici, ibridi ed elettrici (informazioni, eventi di lancio, prove prodotto, parco stampa, saloni etc) sul progetto globale del Gruppo



Renault (mercato, industria, internazionalizzazione, RSI, join venture, etc..), sulla comunicazione corporate in merito al Gruppo Renault e alla partnership Renault-Nissan-Mitsubishi, sul brand Mobilize, sulla comunicazione sportiva (rally-pista) e la comunicazione interna.



– Dacia/Alpine, sotto l’ala del manager Luca Baglieri, nelle vesti di Dacia/Alpine Product & Corporate Communication Manager, che conduce per i due brand le attività di connessione con la stampa sui prodotti-termini ed elettrici (informazioni, eventi di lancio, prove prodotto, parco stampa, Saloni, etc…) le strategie globali del Gruppo Renault (industria, RSI, Alleanze, mercato, internazionalizzazione), la F1 e la comunicazione interna.

Con la medesima decorrenza, a partire da oggi, il manager Daniele Romano si dimette dalla direzione comunicazione & immagine di Renault Italia per rivestire un’altra mansione al vertice marketing dell’azienda.