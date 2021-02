Giancarlo Rocco nominato VP e Country Manager Italia di Medallia

La società americana di gestione dell’esperienza dei clienti e dei dipendenti con sede principale a San Francisco, nonché pluripremiata piattaforma Saas di Medallia, Medallia Experience Cloud, comunica la nomina del neo Vice President e Country Manager di Giancarlo Rocco

Nel suo nuovo incarico, il manager, avrà lo scopo di potenziare la presenza di Medallia in Italia, definendo la vision, la strategia di approccio al mercato e il corretto posizionamento.

Nominato nelle vesti di VP e Country Manager Italia di Medallia, azienda leader nel catturare segnali di esperienza creati nei viaggi quotidiani delle persone, su chiamate e canali digitali differenti, su video e social media, si è dedicato, all’inizio della sua carriera lavorativa intrapresa dal ’98, all’azienda Parametric Technology Italia srl, società operante nell’aiuto di altre aziende industriali per cercare di creare valore per sé, i propri clienti e il mondo intero a



partire dalle apparecchiature ospedaliere con tempi di attività superiori. Ruolo, che gli ha permesso dapprima, di entrare come Sales Representative e, in seguito, in qualità di Partner presso il TeamSystem Group.

Eduardo Crespo, South Emea VP di Medallia comunica:

“La nomina di Giancarlo Rocco a nuovo VP e Country Manager di Medallia per l’Italia conferma un’attenzione sempre più crescente a questo mercato. Ci affidiamo a una risorsa preziosa per la nostra azienda, che ha dimostrato negli anni grande professionalità nel saper sviluppare nuovi trend globali, adattandoli alle esigenze locali.”