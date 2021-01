Bcc Mediocrati è la prima banca calabrese

Il Credito Cooperativo Mediocrati è la prima banca calabrese, secondo l’Atlante delle Banche leader 2020 curato da Milano Finanza. “Le Bcc sono ormai le uniche banche calabresi – spiega il presidente, Nicola Paldino – la classifica regionale tra le otto banche di credito cooperativo ci vede al primo posto per efficienza complessiva. Si tratta di un risultato di prestigio che ci inorgoglisce perché dimostra che è possibile coniugare l’efficienza con le dimensioni raddoppiate e senza dimenticare la responsabilità sociale”. “Come ha dimostrato anche l’operazione Banca Sviluppo – continua – Bcc Mediocrati non ha mai trascurato la vocazione cooperativa, intervenendo per restituire alla comunità 14 filiali di ex Bcc con 100 dipendenti. Abbiamo modificato e rafforzato il funzionamento della macchina organizzativa della banca, adeguandolo a una realtà divenuta ormai importante. Tutto questo ci consente di proseguire nell’essere una banca di comunità, con un’anima sociale ispirata da don Carlo De Cardona nel 1906. Questi risultati economici, infatti, permettono al cda di proseguire in una politica di sostegno delle comunità e a favore dello sviluppo del territorio”.