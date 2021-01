Arriva il vino dedicato alla libertà di stampa

Viticoltura, un anno particolare per Primitivo e Negramaro nel Salento. Pronti alla sfida sul vino dedicato alla libertà di stampa. “Si chiude un anno con resa bassa ma qualità elevata per i vitigni autoctoni salentini -spiega l’enologo di fama nazionale Ennio Cagnazzo -, a causa delle piogge scarse”. Ma Negramaro e Primitivo della vendemmia 2020 saranno tra i migliori degli ultimi anni e protagonisti di un progetto etico e dedicato alla libertà di stampa e informazione, che prevede l’imbottigliamento del vino di Articolo21, prodotto a Leverano (Lecce) dalla cantina cooperativa sociale Vecchia Torre, di cui Cagnazzo metterà a punto la composizione. “Il nome è stato registrato con ratifica del ministero dello Sviluppo economico – spiega Antonio Tumolo, presidente della cooperativa -, abbiamo ritenuto fondamentale lanciare un messaggio forte da una terra straordinaria e piena di contraddizioni come il Salento, in un momento storico in cui la libertà di stampa in Italia e non solo, è sotto attacco.