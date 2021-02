Taranto mette in vendita altre case a un euro 

Il Comune di Taranto ha pubblicato il provvedimento di aggiudicazione del bando pubblicato nei mesi scorsi e ha concluso la prima fase del progetto “Case a 1 euro” nella città vecchia. I beni ceduti ai privati appartengono al Comune. L’iniziativa dell’amministrazione comunale, “che ha suscitato l’interesse di investitori provenienti da ogni parte del mondo per la città vecchia, è però destinata a non esaurirsi” precisa l’ente. Gli uffici dell’assessorato al Patrimonio, infatti, sono già pronti con il nuovo bando, per il quale è prevista la vendita, al prezzo simbolico di 1 euro, di 25 unità immobiliari raggruppate in 10 lotti. “Il progetto “Case a 1 euro” – spiega l’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano – ci sta permettendo di riqualificare alcune porzioni del quartiere, con un processo di rigenerazione che coinvolge direttamente gli investitori. I vincoli che abbiamo posto nel bando – conclude Viggiano – legano gli acquirenti all’immobile e alla sua destinazione abitativa. Nel medio periodo, il nostro intento è ripopolare quelle porzioni oggi abbandonate”.