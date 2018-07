Il Cda di Fs precisa: “Sono state rispettate le norme dello statuto societario”

In riferimento a quanto dichiarato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il CdA di Ferrovie dello Stato Italiane ribadisce di essersi attenuto strettamente e diligentemente alle previsioni dello Statuto. Secondo lo Statuto il CdA può far decadere l’Amministratore per l’esistenza di un rinvio a giudizio o, come in questo caso, rimettere all’Assemblea la proposta di permanenza in carica dell’Amministratore stesso, per salvaguardare il preminente interesse della Società.