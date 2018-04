Il piccolo Alfie è morto

Il bambino, 23 mesi, è spirato all’ospedale Alder Hey di Liverpool, dove era ricoverato. Il messaggio del padre: “Il mio gladiatore ha posato lo scudo ed è volato via”

“Il piccolo Alfie Evans è morto”. Lo hanno annunciato i genitori Tom e Kate su Facebook. “Il mio gladiatore – scrive il padre – ha posato lo scudo e ha spiccato il volo alle 2.30”. Tom Evans si dice “completamente distrutto” e aggiunge “ti amo, ragazzo mio”. Il bambino, 23 mesi, finito al centro di una disputa fra i genitori e la giustizia inglese, era affetto da una grave malattia neurodegenerativa. Alfie Evans è morto all’ospedale Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool, dove era ricoverato. Tre giorni fa i giudici della Corte d’Appello di Londra avevano respinto il ricorso avanzato dalla coppia per portare il bimbo in Italia, reputando inutile il trasferimento viste le condizioni del piccolo. Alfie era quindi rimasto in Gran Bretagna nonostante il Consiglio dei ministri italiano gli avesse concesso la cittadinanza.

