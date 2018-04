Chessidice in viale dell’Editoria

Credit Suisse, Persidera vale circa 440 mln

Secondo la stima fatta a fine settembre dalla banca elvetica, il valore della jv tra Tim e Gedi oscilla tra i 386 milioni di euro e i 514 milioni, con un valore mediano sui 440 milioni di euro. Quindi, stando alla valutazione richiesta dai due azionisti, restano lontani i 250 milioni messi proposti da Rai Way-F2i e i 290 milioni dell’offerta non vincolante del fondo infrastrutturale americano ISquared. Persidera gestisce 5 mux digitali terrestri (i multiplex televisivi che ospitano più di 60 canali) e ha chiuso il 2016 con ricavi per 80,8 milioni, un ebitda di 46,2 milioni e un debito finanziario netto di 48,8 milioni e anche secondo Mediobanca il suo enterprise value è più alto, di 375 milioni.

Netflix spinge sulle produzioni locali, Italia compresa

Si tratta di 100 progetti da 16 differenti paesi in 16 lingue diverse. Per l’Italia si conferma Suburra, in arrivo c’è Baby dopo le vicende di un gruppo di adolescenti del quartiere Parioli di Roma che hanno portato alla luce un giro di prostituzione minorile e si aggiunge ora Luna Nera sulla stregoneria nel Medioevo. E ancora c’è il film Rimetti a noi i nostri debiti. Al via anche la prima produzione araba Jinn, dedicata ai poteri soprannaturali e pensata da creativi giordani per adolescenti.

Casagit chiude il 2017 a quasi +4 mln.

La Cassa di assistenza sanitaria integrativa dei giornalisti italiani chiude lo scorso esercizio con un attivo di 3,97 milioni, portando a quota 41,25 milioni il fondo di garanzia dell’ente. Tra i soci ancora in calo il numero dei giornalisti in attività mentre cresce quello dei pensionati. Conseguente la diminuzione dei contributi associativi, scesi per la prima volta sotto la soglia degli 80 milioni. Casagit ha erogato nel corso del 2017 rimborsi per prestazioni sanitarie per oltre 66 milioni di euro.

H-Farm, nuovo progetto per Sky Italia.

Big data e Analytic sono un mercato che nel 2017 è cresciuto, a livello globale, fino a raggiungere quota 1,1 miliardi. Così Sky Italia ha scelto di elaborare strategie di business transformation data driven, affidandosi alla piattaforma digitale veneta.

Icon sbarca in Australia.

Il maschile d’alta gamma del gruppo Mondadori, diretto da Michele Lupi, debutta, dopo il mercato spagnolo, in Australia con il lancio un’edizione digitale (icon.ink) e un numero speciale in uscita in versione cartacea a ottobre. L’edizione australiana di Icon viene realizzata in licensing con Grace Publishing, già editore di Grazia Australia.

Radio Capital al Festival di Dogliani.

Per il settimo anno consecutivo Radio Capital è radio ufficiale del Festival della tv e dei nuovi media, che si terrà dal 3 al 6 maggio prossimo. In fm sia le dirette dalla piazza centrale di Dogliani (in provincia di Cuneo) sia gli appuntamenti con artisti.

Festival giornalisti del Mediterraneo alla 10ª edizione a Otranto.

L’evento promosso dall’Associazione Terra del Mediterraneo, con il comune di Otranto, prepara la sua fase conclusiva dal 10 al 16 settembre (dopo una prima parte a Bari a marzo). Tre le sezioni tematiche: terrorismo internazionale dalla Siria all’Europa, Mediterraneo e diritti negati, pace e immigrazione.

