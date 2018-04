Cdp, Di Maio: ‘Può diventare banca pubblica investimenti’

Giustizia: Di Maio, nostra riforma è accelerare contenzioso

“Cdp è una mega banca: da lì può nascere quel soggetto che faccia investimenti e fornisca alle imprese l’accesso al credito a tassi moderati”. Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio parlando ad alcuni imprenditori molisani incontrati a Termoli. Di Maio ha parlato anche di giustizia sottolineando la necessità di una riforma che acceleri i tempi del contenzioso.

“All’estero gli investitori mi dicono che la questione non è la tassazione in Italia ma i tempi dei contenziosi. Quando noi parliamo di riforma di giustizia parliamo di soldi da mettere nel settore per far procedere il contenzioso”.

“Ai tavoli europei – ha detto in un altro passaggio – ci deve andare gente legittimata dal popolo e da forze politiche che si mettono d’accordo per fare le cose. Va al governo chi è legittimato dal voto degli italiani, non è più tempo dei presidenti del consiglio votati da nessuno”.

Ansa