Amazon è l’azienda che investe di più nello sviluppo tecnologico

E’ Amazon l’azienda hi tech statunitense che spende di più in ricerca e sviluppo, molto più di altri ‘giganti’ come Apple o Intel. Lo affermano i dati del centro studi Usa FactSet riportati dal sito Recode, secondo cui l’azienda di Seattle investe nel settore quasi 23 miliardi di dollari, molto più di Alphabet, l’azienda ‘madre’ di Google, con 16,6 miliardi. A completare la top five ci sono Intel (13,1), Microsoft e Apple, rispettivamente con una spesa di 12,3 e 11,6 miliardi.

I dati, specifica il sito, si riferiscono al 2017, e per Amazon vedono un aumento del 41% rispetto all’anno precedente, in cui comunque l’azienda era prima nella classifica. A trainare l’aumento le risorse impiegate da Amazon per i web service, per l”assistente personale’ Alexa e per altre tecnologie come Amazon Go, il progetto di uno store senza casse. Fra le aziende che hanno scalato posizioni c’è Facebook, salita dal posto numero 13 del 2016 al numero 9 con un aumento del 32% delle risorse investite, arrivate a 7,8 miliardi di dollari. “Una parte di questo salto – spiega Recode – potrebbe essere attribuito a Building 8, il laboratorio segreto di ricerca sull’hardware messo in piedi dall’azienda”.

