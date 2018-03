Ultime su Mondadori France. Reworld ha presentato un’offerta per i periodici francesi

Reworld Media ha presentato a Mondadori un’offerta per i suoi periodici francesi. Un’offerta non ancora formalizzata ma che è sicuramente alternativa al matrimonio a tre di Mondadori France con Lagardère e Marie Claire. Progetto, quest’ultimo, che l’a.d. di Mondadori Ernesto Mauri ha confermato ieri a Milano di preferire: «Reworld fa un offerta ”prendere o lasciare”, l’altra operazione è tutto un altro discorso: si crea una newco che diventa leader assoluta del mercato, con una possibilità di sinergie e capacità di investimenti nel digitale pazzesche». Così facendo Mondadori «avrebbe una quota inferiore al 50%, ma resterebbe dentro un’azienda che cresce».

Comunque vada a finire, «noi siamo sul pezzo, per cui se c’è» l’ipotesi con Lagardère e Marie Claire «benissimo, come mi auguro, altrimenti sulla Francia una soluzione la troveremo». Da Reworld, intanto, non è arrivata alcuna documentazione formale al gruppo di Segrate: «Non abbiamo ricevuto nulla, loro continuano a insistere, noi abbiamo detto che abbiamo come prioritaria quell’altra operazione. Aspettiamo, ma senza farci prendere dall’ansia. In Francia tutti si stanno muovendo, io penso che qualcosa succederà».

ItaliaOggi