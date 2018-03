Per il Ceo Pirelli “il reddito di cittadinanza è una risposta impossibile” ai problemi del Sud e avverte: “La scommessa dei mercati è che prevalga il buonsenso”

“Sergio Marchionne ha detto che ha visto di peggio del Movimento 5 stelle? Anche io, ho visto di governi di facciata molto stabili che agivano in maniera irresponsabile, ma attendiamo di vedere bene i programmi”. Marco Tronchetti Provera, in una intervista a Radio Capital, commenta il risultato elettorale e la presa di posizione di Marchionne e di Confindustria. “È presto per parlare, ma nelle settimane precedenti al voto parti più populiste della politica hanno avuto una convergenza verso il centro – continua il ceo di Pirelli – “Mi pare che per raggiungere questo risultato si sono abbassati i toni, partendo da questo fatto c’è uno spazio di manovra in Europa. Oggi la scommessa dei mercati è che prevalga il buonsenso“. E conclude con un monito: “Bisogna rispettate le regole europee, l’esempio della Grecia è davanti a noi”.

LiberoQuotidiano