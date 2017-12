Dall’anno prossimo, Coca-Cola distribuirà l’Amaro Lucano

Partnership tra Amaro Lucano e Coca-Cola. Dal 1 febbraio Coca-Cola HBC Italia sarà distributore esclusivo per l’Italia nel canale Out of Home degli spirits, di proprietà del Gruppo Lucano.

“Questa partnership segna per Coca-Cola HBC Italia un momento importante all’interno della sua strategia di Total Beverage Company” ha commentato Vitaliy Novikov, General Manager Coca-Cola HBC Italia. “La forza distributiva di Coca-Cola HBC Italia, unita ad un brand iconico come Amaro Lucano, darà vita ad una realtà completamente nuova per il mercato italiano degli spirits”.

“Per l’azienda Lucano e per la mia famiglia, che la guida da quattro generazioni – ha commentato il presidente del Gruppo Lucano, Pasquale Vena – è motivo d’orgoglio aver stretto un accordo con una delle più grandi multinazionali al mondo che ha apprezzato proprio la nostra lunga storia imprenditoriale e il forte legame con il territorio e la cultura italiana”.

Repubblica.it