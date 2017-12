Giorgia Meloni: “Immigrazione, l’escamotage giuridico della sinistra per non rimpatriare nessuno”

Nella relazione scritta dal M5s e approvata dalla Commissione Antimafia viene proposto di “concepire ogni migrante clandestino come potenziale vittima di tratta e offrire assistenza e tutela prima di avviare le procedure per il rimpatrio”, sottolinea Giorgia Meloni su Facebook. E la leader di Fratelli d’Italia denuncia cosa c’è dietro a simile proposta: “Non è altro che l’ennesimo escamotage giuridico inventato dalle due facce della sinistra, Pd e Cinquestelle, per impedire il rimpatrio di chi non ha nessuno diritto a stare in Italia“.

Libero