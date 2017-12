Dustin Hoffman sempre più nella bufera: altre tre donne lo accusano di molestie

Tra di loro una ex compagna di scuola della figlia dell’attore, all’epoca dei fatti minorenne

È sempre più nella bufera Dustin Hoffman dopo le accuse di altre tre donne di aver subito molestie sessuali. Tra di loro una ex compagna di scuola della figlia dell’attore (Karina), all’epoca dei fatti minorenne. A riportare le nuove denunce è il magazine hollywoodiano Variety con tanto di dettagli e dichiarazioni. «Accuse false e diffamatorie» replica il legale del due volte premio Oscar. Intanto sale a sei il numero delle donne che negli ultimi mesi hanno accusato uno dei divi più amati di Hollywood, oggi ottantenne.

Le nuove accuse

Il nuovo capitolo vede protagonista una 16enne, Cori Thomas, compagna di classe della figlia dell’attore. I fatti risalirebbero al 1980. Stando a quanto ha raccontato all’autorevole sito americano specializzato di cinema e celebrità, la giovane sarebbe stata molestata in un hotel di New York. Dopo una giornata trascorsa a Manhattan con Hoffman e la figlia, i tre avrebbero cenato nella stanza d’albergo dell’attore, che all’epoca stava divorziando dalla moglie. La Thomas ha raccontato che l’attore si sarebbe avvicinato a lei dopo che la figlia se ne era andata via e, mentre era in attesa che i suoi genitori la andassero a prendere per tornare a casa. «Lei è andata via ed io sono rimasta con lui da sola nella stanza d’albergo», ha riferito la Thomas. «Ero seduta ad aspettare i miei genitori» quando lui si è presentato solo con un asciugamano alla vita. «Era davanti a me nudo. Sono quasi collassata. Ero mortificata», ha proseguito, indicando che Hoffman le avrebbe chiesto di massaggiarle i piedi.

Un’altra donna, Melissa Kester, ha raccontato, invece, come l’attore prese la sua mano e la infilò nei suoi pantaloni mentre erano nello studio di registrazione. Una terza è invece rimasta anonima. Ha accusato Hoffman di averla aggredita durante le riprese del film “Ishtar”.

I precedenti

Dustin Hoffman è stato già accusato di molestie nelle settimane scorse dall’attrice Anna Graham Hunter che all’epoca dei fatti, nel 1985, aveva 17 anni, e dalla produttrice e sceneggiatrice tv, Riss Gatsiounis, che ha denunciato fatti accaduti nel 1991 quando lei era una giovane autrice di teatro.

