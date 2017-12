Ultime da Trenitalia. A Roma Termini c’è “Lounge Leonardo”: è la nuova sala Vip dedicata ai viaggiatori del Leonardo Express

Il comfort, che rende piacevole l’attesa del viaggio, è adesso possibile grazie alla “Lounge Leonardo”, la una nuova sala VIP a Roma Termini, che accoglie i viaggiatori del Leonardo Express (il collegamento no stop per l’aeroporto di Fiumicino).

Messa a disposizione dalla società Italia Ventures/Italia Pass, in accordo con Trenitalia, si estende su un’area di 100 metri quadrati, su due livelli. E’ posizionata tra il binario 24, da cui parte abitualmente il Leonardo e il 25 da cui si arriva a Civitavecchia per andare in crociera. Una location strategica soprattutto per i turisti stranieri in sosta qualche ora nella Capitale.

Una confortevole sala multifunzionale dotata di una skype room per parlare in completa privacy, una sala riunioni hi-tech, per organizzare incontri di lavoro e un’area attrezzata per lasciare il proprio bagaglio. Snack, bevande e un comodo salottino per godersi un po’ di relax o programmare, con il supporto di uno staff dedicato, visite ed escursioni turistiche.

L’orario di accesso, tutti i giorni dalle 9 alle 18, può essere anticipato o prolungato rispetto alle esigenze dei clienti. Possono accedere alla lounge i viaggiatori in possesso di biglietto ferroviario emesso in giornata con un ticket di ingresso di 20 euro. Per i possessori del biglietto del Leonardo Express, il costo sarà invece di 6 euro, come previsto dal lancio promozionale in vigore nei prossimi sei mesi, dal 15 dicembre 2017 al 15 maggio 2018.

Con l’apertura della nuova “Lounge Leonardo” di Italia Ventures aumentano i servizi di qualità che Trenitalia, sempre più orientata verso una customer experience di livello, mette a disposizione dei propri passeggeri.