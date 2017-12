Ultim’ora sulle minacce di Ryanair. Il commento di Calenda: “È un atto indegno”

“Non si possono prendere vantaggi del mercato, senza le regole”

“E’ indegno”. Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda commenta le minacce da parte di Ryanair ai piloti della compagnia in vista dello sciopero del 15 dicembre. “Non è il mio ambito di responsabilità”, ha detto Calenda a chi gli chiedeva se fosse necessario intervenire: “ritengo si dovrebbe intervenire – ha aggiunto a margine dell’esecutivo dell’Abi – non si può stare su un mercato, prendere i vantaggi e non rispettare le regole”.

ANSA