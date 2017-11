Gino Sorbillo apre una pizzeria a New York. E il sindaco De Blasio la “inagura”

Il primo cittadino Bill De Blasio ha mantenuto la promessa, e ha “inaugurato” il nuovo locale del pizzaiolo napoletano.

“Il sindaco di New York, da poco rieletto, ha mantenuto la promessa ed è andato in uno dei locali che il pizzaiolo Gino Sorbillo ha aperto nella Grande Mela”.

Lo racconta il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, in costante contatto con il pizzaiolo napoletano ricordando che “quando Bill De Blasio venne in Campania per visitare i luoghi d’origine della sua famiglia, venne anche nella pizzeria di Sorbillo sul lungomare dove avevamo aperto un comitato elettorale a suo favore e fu rapito dalla bontà della pizza, invitando Gino ad aprire una pizzeria nella sua città e promettendo di andare a mangiare la pizza nel suo locale”.

“Gino ha mantenuto la promessa e ha aperto addirittura due pizzerie a New York e De Blasio ha fatto altrettanto andando a mangiare quella pizza che lo aveva conquistato e lo ha fatto mangiandola a portafoglio, come si fa a Napoli cosa che ha ripetuto anche questa volta” ha aggiunto Borrelli.

“Sorbillo come altri pizzaioli napoletani stanno invadendo il globo aprendo locali in ogni località – ha sottolineato il consigliere – diffondendo l’arte della pizza napoletana che sta conquistando sempre nuovi mercati, nonostante la concorrenza di chi spaccia per pizza prodotti di tutt’altro tipo.

Da Napoli abbiamo fatto sapere a De Blasio che c’è grande entusiasmo, incitamento e sostegno qualora decidesse di candidarsi Presidente degli Stati uniti”.

Omninapoli, ripresa da Repubblica.it