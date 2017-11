Caso Consip. Il Csm ha chiesto un procedimento penale per Woodcock

Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Pasquale Ciccolo ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di fissare l’udienza per il processo disciplinare nei confronti dei pubblici ministeri della Procura di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano. I due magistrati erano sotto indagine disciplinare in relazione a un episodio avvenuto verso la fine del 2016 nel corso delle indagini sull’appalto Consip, prima che il fascicolo venisse trasferito per competenza alla Procura di Roma. Il 21 dicembre Woodcock e Carrano interrogarono come persona informata dei fatti, e quindi non assistita da un avvocato, l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni. Ai due pm, il pg Ciccolo contesta di aver agito «in violazione sia dei doveri di imparzialità, sia delle norme del Codice di procedura penale», perché, ritiene l’accusa, secondo quanto era emerso dagli sviluppi investigativi, avrebbero dovuto iscrivere Vannoni nel registro degli indagati, e quindi consentirgli di essere assistito da un legale di fiducia durante la deposizione.

ItaliaOggi