Barilla compie 140 anni e apre un ristorante a Los Angeles

Il colosso della pasta ha già tre ristoranti a Manhattan

Sbarcherà a Los Angeles la catena dei Barilla Restaurant. Dopo il consolidamento della operatività nei tre ristoranti a stelle e strisce a Manhattan, sono iniziate le attività per l’apertura di nuovi locali sulla costa californiana, a Los Angeles.

Nel corso dell’anno 2016 è stato inoltre siglato un accordo di franchising con un importante operatore locale nell’area dei paesi arabi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo, che ha portato all’apertura di due ristoranti a Dubai, offrendo così agli abitanti e ai tanti turisti degli Emirati Arabi Uniti la possibilità di poter gustare il cibo italiano di qualità e soprattutto la pasta che è particolarmente amata a queste latitudini.

Il colosso parmigiano della pasta sta festeggiando i suoi primi 140 anni e ha presentato i risultati del progetto di “Buono per te, buono per il pianeta” nato del 2010, che ha portato alla riformulazione di circa 360 prodotti migliorandone l’aspetto nutrizionale.

ANSA