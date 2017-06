Amazon ritenta, forse nuovo smartphone

Rumor, dopo il Fire lavora all’Ice. Pensato per mercati emergenti

Amazon ci riprova con gli smartphone. Dopo il flop del Fire Phone, dispositivo lanciato nel luglio del 2014 e messo fuori produzione dopo 13 mesi, la compagnia di Jeff Bezos potrebbe mettere in commercio un nuovo telefono dal nome opposto: Ice. Stando alle indiscrezioni riportate dal sito Gadget360 di Ndtv lo smartphone, a differenza del suo predecessore, avrebbe accesso completo ai servizi e alle applicazioni di Google, compreso il negozio di app Play Store.

Se il Fire era pensato per i mercati occidentali e segnatamente per gli Stati Uniti, la linea di smartphone Ice guarderebbe invece ai mercati emergenti come l’India. Stando alle fonti citate, Amazon avrebbe intenzione di portare almeno un modello sugli scaffali indiani entro l’anno.

Uno dei dispositivi avrebbe display compreso tra i 5,2 e i 5,5 pollici, 2GB di Ram e 16GB di memoria, fotocamera da 13 megapixel e lettore per le impronte digitali. Al momento del lancio, il prezzo potrebbe aggirarsi intorno alle 6mila rupie, un’ottantina di euro.

ANSA