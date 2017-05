Accordo tra Facebook, BuzzFeed, Vox e altri: arrivano le produzioni video originali sul social

Facebook Inc. ha firmato accordi con alcune tra le più importanti media company statunitensi, tra cui Vox , BuzzFeed , ATTN , Group Nine Media . Questa la notizia rilasciata in esclusiva questa mattina dall’agenzia stampa internazionale Reuters . L’obiettivo? Realizzare contenuti video originali: non grandi produzioni come quelle di Netflix e Amazon, ma show televisivi, giochi e sport, così come anticipato sul nostro giornale lo scorso dicembre.

Secondo Reuters, Facebook sta progettando due tipologie di contenuti video d’intrattenimento: show originali con episodi di durata compresa tra i 20 e i 30 minuti, e spettacoli con episodi che durano da 5 a 10 minuti, non originali ma dei quali Facebook acquisterebbe le licenze di esclusiva.

Facebook, con questa mossa, vuole attirare nuovi inserzionisti, che sarebbero ovviamente più disposti a pagare per inserire le pubblicità in contenuti originali e in esclusiva. La società di Menlo Park avrebbe così le armi giuste per fronteggiare i competitor, tra cui YouTube Red, Snapchat con la funzionalità Discover, e i network televisivi tradizionali.

Secondi le fonti citate da Reuters, Facebook ha sborsato circa 250 mila dollari per gli show originali ora in produzione, ripercorrendo le orme che hanno decretato il successo di Netflix e Amazon Prime Video, due delle piattaforme preferite dagli abbonati a contenuti on demand.

Per quei spettacoli più brevi di cui Facebook otterrà l’esclusiva, Zuckerberg pagherà cifre comprese tra i 10 mila e i 35 mila dollari, versando inoltre il 55% delle entrate pubblicitarie ai creatori dei contenuti. Gli annunci pubblicitari saranno presenti in tutte le tipologie di video su Facebook.

