Italo assume 160 hostess e steward entro il 2018

160 nuovi assunti entro il 2018. 48 solo nella fase di selezione aperta ancora per qualche giorno, fino all’8 maggio, per le sedi di Milano, Roma e Napoli. Italo, la compagnia italiana di trasporti ad alta velocità, investe in capitale umano ed è alla ricerca di hostess e steward di bordo per i suoi treni. Per candidarsi bisogna andare sul sito (www.ntvspa.it) e inviare il proprio curriculum.

Le nuove risorse verranno inserite con un contratto di apprendistato di 24 mesi e uno stipendio mensile di 1100 euro netti, che possono aumentare in base a festivi, turni notturni o trasferte, fino a 1500 euro.

Diploma, ottima padronanza della lingua italiana, un inglese fluente e, preferibilmente, la conoscenza di una seconda lingua straniera sono i requisiti fondamentali per candidarsi. Ai quali si aggiunge la disponibilità a lavorare su turni e fuori dal distretto di assegnazione, nei festivi, a erogare il servizio di catering a bordo treno e l’attitudine alla vendita.

Nella prima fase di recruiting, avvenuta nei primi giorni di gennaio, di candidature online ne sono arrivate ben 18500 in dieci giorni. E allora, quali sono le caratteristiche fondamentali per chi voglia intraprendere questa strada? “Il cv deve evidenziare le conoscenze possedute, come per esempio conoscenze linguistiche e il livello posseduto – spiega Italo – insieme a tutte le esperienze lavorative, specie quelle a contatto con il cliente e nei settori quali hotellerie, trasporto, turismo. Le esperienze all’estero per noi sono un plus molto importante”.

La selezione avviene in tre step: c’è una preselezione, che prevede test psicoattitudinali e prove di gruppo in italiano e inglese, una seconda fase nel corso della quale gli idonei vengono convocati ad una giornata di prove selettive di gruppo e individuali e c’è un colloquio in inglese. Infine, i selezionati faranno un colloquio con NTV, incontrando gli HR e i responsabili operativi. Prima di iniziare il lavoro a bordo, è previsto un corso di formazione retribuito di tre settimane.

Da quando è partita l’avventura di Italo, i nuovi assunti sono stati circa un migliaio: l’età media di hostess e steward di bordo oggi sfiora i 29 anni, tutti assunti con contratto a tempo indeterminato o apprendistato. “Crediamo nelle nostre risorse dinamiche e motivate: sono persone che hanno girato il mondo – spiega Rosario Izzo, Direttore del Personale di Italo – aperte a culture differenti, sono quello che ci serve e che cerchiamo, il plus del nostro servizio”.

Claudia Attolico, Il Corriere della Sera