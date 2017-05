WhatsApp, come ordinare le conversazioni per importanza

Nuova modifica all’applicazione di messaggistica più popolare del mondo: come su Twitter, le chiacchierate principali si potranno fissare nella schermata. In arrivo anche “revoke” e gli album

WHATSAPP sta snocciolando aggiornamenti su aggiornamenti. Molti di quelli di cui si parla, compreso l’ultimo, vengono individuati all’interno delle cosiddette versioni beta (cioè ancora non ufficiali e non diffuse agli utenti tramite gli app store, in questo caso la 2.17.162 e 163) ma che di solito trattengono buona parte delle funzionalità nella release commerciale. Stavolta si tratterebbe, secondo AndroidPolice ma se ne parlava già da tempo, di una novità semplice ma salvifica: quella che consiste nel poter fissare in alto, “pinnare” in gergo, le conversazioni più importanti. Un po’ come accade su Twitter con il contenuto più importante che vogliamo tenere in evidenza.

Le “pinned chat”, cioè le conversazioni preferite che non dobbiamo ogni volta ricercare scorrendo fra decine di chiacchierate digitali, si attiveranno tenendo premuto il dito sulla conversazione da selezionare. Comparirà a quel punto una nuova icona “segnalibro” all’interno della barra che di solito contiene i comandi cancella, silenzia e archivia. Cliccandoci, la chat verrà fissata in cima alla lista principale. A prescindere dalla data dell’ultimo contenuti ricevuto o spedito.

Per il momento pare che dovremo però scegliere: le conversazioni che potremo fissare saranno solo tre. Per fruirne fin da subito, almeno su Android, occorre iscriversi al canale beta ufficiale di WhatsApp su Google Play Store e aggiornare l’app (oppure scaricare e installare il file Apk tramite Apk Mirror). Tuttavia i tempi dovrebbero essere piuttosto brevi per un aggiornamento simile: qualche giorno se non qualche settimana.

Sempre nel giro di poco tempo dovrebbero arrivare anche altre funzionalità molto attese: da “revoke”, la cancellazione del messaggio (già disponibile su concorrenti come Telegram), alla condivisione di interi album fotografici.

Simone Cosimi, La Repubblica