Molinari sceglie Havas Media per la gestione della nuova campagna

Molinari, azienda 100% italiana creata nel 1945 da Angelo Molinari, sceglie HavasMedia come partner per le strategie e le pianificazioni dei flight che partiranno dal prossimo 1° maggio, a supporto della nuova campagna dal claim “Concediti un extra”.

Gli obiettivi di comunicazione della nuova campagna sono quelli di allargare il consumo della sambuca alle fasce orarie tipicamente presidiate da birre, aperitivi e superalcolici, mantenendo il tradizionale consumo del prodotto, in linea con la storicità del brand.

Molinari vuole conquistare anche un nuovo target, quello dei Millenial, per ingaggiarlo fuori casa e fuori pasto, oltre a mantenere il contatto col suo consumatore fedele.

Per raggiungere il target allargato e gli obiettivi di comunicazione, la pianificazione prevede l’utilizzo dei media già on air – canali digitali e satellitari, web e social network – al fine di dare continuità alla campagna. Sono previste inoltre delle pianificazioni tattiche per intercettare in maniera più puntuale il target a cui aspira Molinari.

Stefano Spadini, ceo Havas Media Group, dichiara: “Ringrazio Molinari, azienda che rappresenta l’eccellenza italiana, per la fiducia che ci ha accordato. Il cliente verrà seguito nella quotidianità dal team di Roma che, sono certo, riuscirà a lavorare in totale armonia con il cliente e gli altri suoi partner per raggiungere insieme, e con la massima efficacia, gli obiettivi di comunicazione”.