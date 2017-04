Facebook: 1,2 mld di persone usa Messenger

Dopo la videochiamata in arrivo anche altre novità

Sono un miliardo e duecentomila le persone che in tutto il mondo utilizzano Messenger, la chat di Faacebook, ogni mese. Lo annuncia il social network dalla pagina di David Marcus, l’ex presidente di Paypal e attuale vicepresidente della componente Messenger di Facebook.

“Ad oggi, oltre 1,2 miliardi di persone utilizzano Messenger ogni mese e io continuo a sentire storie straordinarie su come il nostro prodotto stia diventando una parte sempre più importante della vostra vita quotidiana – scrive Marcus nella nota -. Quindi, da tutti noi qui di Messenger, un grazie di cuore a tutti voi per averci dato la possibilità di costruire qualcosa di buono e di più significativo per voi”. L’annuncio appare anche sulla pagina di Instagram e su quella di Messenger, dove oltre ai ringraziamenti alla Community in rapida crescita, viene anche promesso l’arrivo di “novità che stiamo preparando per noi.

La chat di Facebook creata nel 2011 prima come applicazione mobile e poi anche per il web, aveva superato il traguardo del miliardo di utenti nell’estate scorsa. Negli ultimi mesi è stata al centro di importanti ‘upgrade’ con l’introduzione delle videochiamate di gruppo, una camera fotografica con a disposizione adesivi, maschere, cornici ed effetti, e la possibilità di condividere foto e video in modo ancora più semplice. Di recente sulla chat sono stati lanciati ‘Mentions’ e ‘Reactions’ per le conversazioni di gruppo. Inoltre è stato anche rilasciata la versione Messenger Lite, un’app ‘più leggera’ per portare la messaggeria istantanea anche in quei Paesi dove non sono disponibili connessioni avanzate. E, a due anni dall’introduzione degli scambi di denaro tra singoli utenti, è stata appena introdotta la possibilità di fare pagamenti di gruppo, per raccogliere e dare soldi con un messaggio, per regali e cene.

ANSA